Том Хэнкс с супругой вылечились от коронавируса

Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, заразившиеся коронавирусной инфекцией COVID-19, прошли курс лечения в одной из больниц штата Квинсленд (Австралия). Об этом сообщил телеканалу CNN представитель актера.

Накануне супружескую пару выписали из медицинского учреждения. Сейчас они находятся на карантине в арендованном доме в Австралии.

О том, что Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом, стало известно 12 марта. Супруги почувствовали недомогание после того, как они прибыли в Австралию для участия в съемках фильма режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли. Работа над картиной была приостановлена из-за заболевания актера.

15 марта актер на своей странице в Twitter поблагодарил за оказываемую помощь и призвал подписчиков заботиться друг о друге.