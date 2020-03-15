Кыргызстан закрыл границы

Власти Кыргызстана в связи с угрозой распространения коронавируса ввели временный запрет на въезд иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера республики Алтынаю Омурбекову.

По ее словам, подобные шаги предпринимают сейчас многие страны мира, и Кыргызстан не является исключением. «Мы обязаны были принять такие профилактические меры», — пояснила Омурбекова, заверив, что закрытие границ не распространяется на грузовые перевозки.

В то же время, в связи введением режима чрезвычайной ситуации в Казахстане, со вторника, 17 марта, власти Кыргызстана временно отменили международное железнодорожное сообщение.

14 марта власти Кыргызстана закрыли все школы и вузы на трехнедельный карантин. Как пояснили в пресс-службе президента страны Сооронбая Жээнбекова, такое решение связано с проникновением инфекции в соседний Казахстан и близостью с Китаем, откуда и началось распространение вируса.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается более 179 тысяч случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день скончались более 7 тысяч человек.