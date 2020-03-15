В американском Сиэттле в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Research Institute провели первые испытания вакцины против коронавируса COVID-2019 на людях. Как сообщает Associated Press, препарат ввели первой группе из 45 отобранных добровольцев.

В течение месяца добровольцам предстоит получить по две дозы вакцины. Первая инъекция была сделана 43-летней женщине, которая работает операционным менеджером в технологической компании.

Информацию о том, когда вакцина станет доступна для широкого применения, пока не называют. По данным Associated Press, женщина, на которой испробовали вакцину, чувствует себя хорошо.

В апреле в США ожидается начало испытаний альтернативного варианта вакцины от компании Inovio Pharmaceuticals. Известно, что Китай также активно ведет работы над своим вариантом вакцины.