Три новых случая коронавируса в Азербайджане
Еще у трех граждан Азербайджана обнаружен коронавирус, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
Эти лица, помещенные в больницы особого режима, находятся под наблюдением врачей, чувствуют себя нормально, их здоровье оценивается как стабильное.
В настоящее время в данных медучреждениях продолжаются соответствующее лечение всех больных коронавирусом, находящихся под врачебным контролем.
Штаб призывает граждан соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете министров, принимая во внимание глобальную пандемию и широкое распространение вируса.