Кампания «Премиальная весна» от Renessans Palace

Сданный для проживания в сентябре прошлого года крупнейший в Баку жилой комплекс Renessans Palace со 2 марта представляет своим клиентам специальную кампанию «Премиальная весна», посвященную празднику Новруз. Каждый купивший квартиру в «Renessans Palace» с 1 марта по 1 апреля в рамках кампании «Премиальная весна» получит в подарок персональный ремонт квартиры по вкусу клиента или же парковочное место. Эта кампания - настоящая возможность для желающих приобрести премиальную квартиру.

Renessans Palace, построенный согласно всем требованиям качества, инфраструктуры, услуги и другим параметрам премиум-класса, состоит из четырех корпусов двадцати подъездов и 1084 квартир. Полтора гектара из трех гектаров площади территории комплекса – закрытый парк, предназначенный только для жителей.

Если и Вы хотите стать частью истории, созданной Renessans Palace, то свяжитесь с этими номерами 0125382977, 0507158888.