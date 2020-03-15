Межбанк призывает пользоваться цифровыми услугами

В целях защиты клиентов и сотрудников от коронавирусной инфекции (COVID-19) Международный банк Азербайджана принимает превентивные меры. Банк внес некоторые изменения в работу своих подразделений. Многие сотрудники, используя инновационные инструменты, перешли на удаленный режим работы из своих домов. Командировки отложены, встречи и заседания проводятся онлайн при поддержке специальных платформ.

Помимо бесперебойного обслуживания клиентов в своих филиалах и отделениях МБА также рекомендует своим клиентам использовать ряд инновационных инструментов, предоставляемых банком, для дистанционного доступа к своим продуктам и услугам. Таким образом, многие банковские услуги для индивидуальных клиентов доступны через услугу Интернет-банкинга МБА. Услуга корпоративного Интернет-банкинга, предназначенная для клиентов юридических лиц, предоставляет такую же возможность корпоративным клиентам.

Кроме того, индивидуальные клиенты МБА могут загрузить мобильное приложение IBAM на свои смартфоны, получив доступ ко многим банковским услугам.

Банк также советует клиентам воспользоваться услугой Randevu, чтобы им не приходилось ждать в очередях в филиалах и отделениях банка. Воспользовавшись этой услугой, клиент может сам назначить время своего обслуживания в банке на следующий день. Некоторые банковские услуги доступны через банкоматы МБА и Информационный центр 937. В апреле банк также создаст возможность для корпоративных клиентов, а также малого и среднего бизнеса, открывать счета удаленно.

Председатель правления банка Аббас Ибрагимов отметил: «Можно сказать, что для банковского сектора начался новый период. Сейчас все понимают, что необходимо ускорить разработку и совершенствование цифровых платформ как для индивидуальных, так и для корпоративных клиентов. Мы ориентируемся на развитие наших альтернативных каналов обслуживания, формирование новых предпочтений клиентов в этой области, и в то же время на применение лучших практик дистанционной работы для наших сотрудников».

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.