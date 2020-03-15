Ильхам Алиев создает новую информационную систему Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по увеличению эффективности в государственном управлении, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, в Администрации президента с целью осуществления электронного контроля над состоянием выполнения указов, распоряжений и поручений президента Азербайджана, будет создана новая информационная система.
Администрации президента поручено в течение шести месяцев, с привлечением международной консалтинговой компании, подготовить нижеперечисленные предложения и представить президенту Азербайджана: создание и внедрение механизма оценки эффективности деятельности органов местных исполнительных властей; правила работы информационной системы за осуществлением электронного контроля над состоянием выполнения указов президента; Кабинету министров поручено анализировать и два раза в год представляет президенту Азербайджана информацию о нарушениях исполнительной дисциплины в государственных органах и ведомствах, которые их допускают.