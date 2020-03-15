Отложены заседания в Милли Меджлисе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценивает меры, принимаемые в Азербайджане против пандемии коронавируса. Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса сказала сегодня спикер Сахиба Гафарова.

Она напомнила, что премьер-министр Азербайджана Али Асадов утвердил предписание по нормам работы центральных и местных органов Исполнительной власти.

В соответствии с этим предписанием, откладываются заседания парламентских комитетов и комиссий, отметила спикер.