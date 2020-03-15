Власти Франции вводят войска в Париж и другие города фото
Власти Франции на фоне распространения коронавируса решили усилить присутствие военных в Париже и других городах страны. Пользователи социальных сетей публикуют видеозаписи с колоннами военных машин на улицах.
«Такие меры необходимы в преддверии ввода режима чрезвычайного положения, комендантского часа и закрытия границ из-за коронавирусной инфекции», — сообщает телеканал 360.
Ранее, как напоминает RT, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с 17 марта границы Европейского союза и Шенгенской зоны в связи с пандемией будут закрыты. Ограничения вводятся на срок в 30 дней. По последним данным, число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 180 тысяч человек. Больше семи тысяч скончались. Выздороветь удалось почти 78 тысячам.