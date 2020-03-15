Китай разработал восемь вакцин от коронавируса

Китай разработал уже восемь вакцин от коронавируса нового типа, некоторые из них показали свою эффективность на животных. Об этом сообщила научный сотрудник Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук Цинь Чуань.

"В настоящее время Академия медицинских наук проводит оценку эффективности восьми вакцин. Работы по оценке эффективности части из них уже успешно завершены", - сказала Чуань, отметив, что тесты проводятся на трансгенных мышах и макаках.

В настоящее время проводится оценка возможных побочных эффектов применения препаратов и их безопасности. По словам Цинь Чуань, при помощи тестов на животных ученые выявляют наиболее эффективные против пневмонии лекарственные средства, а также основные способы передачи коронавируса.

По словам директора департамента науки и техники Министерства образования КНР Лэя Чаоцзы, Китай вскоре может приступить к клиническим испытаниям вакцин, разработанных высшими учебными заведениями страны: "Разработки вакцин от коронавируса нового типа в высших учебных заведениях Китая успешно продвигаются. Есть надежда, что в кратчайшие сроки начнутся клинические испытания части из них".