Таможня приостановила прием граждан

Как сообщили haqqin.az в Управлении по печати и связям с общественностью ГТК, приостановлен личный прием граждан. Обращения будут приниматься только в электронной форме или по телефону.

С 17 марта Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана ввел некоторые ограничения при приеме граждан и рассмотрении устных обращений.

Свои обращения граждане могут отправить в письменной форме на электронный адрес [email protected] или воспользоваться разделом для прямой связи с председателем структуры (виртуальный прием) на интернет-сайте ГТК.

Для устных обращений, получения ответов на вопросы о деятельности ГТК граждан просят обращаться в Call-центр 195/6.

В связи с таможенными процедурами граждане могут обращаться на горячую линию 012-404-22-38.

Отмечается, что эти меры приняты в соответствии с мероприятиями по частичной изоляции, определенными оперативным штабом при Кабинете министров с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).