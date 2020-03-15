Близится Новруз-Байрам – праздник весны, плодородия, любви, дружбы и единства! В преддверии самого любимого праздника всех жителей Азербайджана, с 3 по 20 марта, «DoyMak» проводит беспрецедентную акцию, чтобы порадовать покупателей прекрасными и очень нужными в каждой семье подарками! Присоединяйтесь и вы!

Правила очень просты:

1. В супермаркетах, адреса которых указаны ниже, расположены стенды «DoyMak». Для участия в конкурсе нужно сфотографироваться у данного стенда. (Можно размещать фотографии любого члена семьи).

2. Приобрести наш товар.

3. Лайкнуть страничку «DoyMak» на фейсбуке (наши промоутеры помогут вам на всех этапах).

4. Поделиться этой фотографией и собственным рецептом шякярбуры в комментариях под постом на нашей страничке Facebook с хэштегом #doymakhamininisteyi.

Вуаля! Победители будут объявлены 20 марта на страничке Facebook

Но это еще не все! Ценители прекрасного качества (а мука «DoyMak» полностью соответствует самым высшим пекарским параметрам), получат возможность получить подарочную карту сети супермаркетов «Araz» в размере 30 манатов, даже не выходя из дома!

С 11 по 20 марта, наши сотрудники отправятся… в гости к покупателям! И если хозяйки выбранных выборочно квартир используют муку DoyMak, им будет вручена данная подарочная карта! Мы обойдем все квартиры, ждите нас в гости!