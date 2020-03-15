Весенние подарки от DoyMak украсят ваш Новруз байрам! фото
Близится Новруз-Байрам – праздник весны, плодородия, любви, дружбы и единства! В преддверии самого любимого праздника всех жителей Азербайджана, с 3 по 20 марта, «DoyMak» проводит беспрецедентную акцию, чтобы порадовать покупателей прекрасными и очень нужными в каждой семье подарками! Присоединяйтесь и вы!
Среди разыгрываемых призов: холодильник, микроволновая печь, соковыжималка, весы, 2 тостера, 2 блендера и 2 электрочайника!
Правила очень просты:
1. В супермаркетах, адреса которых указаны ниже, расположены стенды «DoyMak». Для участия в конкурсе нужно сфотографироваться у данного стенда. (Можно размещать фотографии любого члена семьи).
2. Приобрести наш товар.
3. Лайкнуть страничку «DoyMak» на фейсбуке (наши промоутеры помогут вам на всех этапах).
4. Поделиться этой фотографией и собственным рецептом шякярбуры в комментариях под постом на нашей страничке Facebook с хэштегом #doymakhamininisteyi.
Вуаля! Победители будут объявлены 20 марта на страничке Facebook
Но это еще не все! Ценители прекрасного качества (а мука «DoyMak» полностью соответствует самым высшим пекарским параметрам), получат возможность получить подарочную карту сети супермаркетов «Araz» в размере 30 манатов, даже не выходя из дома!
С 11 по 20 марта, наши сотрудники отправятся… в гости к покупателям! И если хозяйки выбранных выборочно квартир используют муку DoyMak, им будет вручена данная подарочная карта! Мы обойдем все квартиры, ждите нас в гости!
Для тех, кто не знает, вот 3 причины приобрести муку высшего сорта DoyMak перед праздником Новруз:
1. Из нашей муки получается превосходная, вкусная, белая и красивая шякярбура. Узоры не расползаются.
2. Хозяйки знают: Раскатывать тесто, в котором использовалась мука DoyMak, одно удовольствие. Все дело в том, что показатели клейковины в этой муке идеально подходят для выпечки, в которой тесто нужно раскатывать. А значит, и бадамбура и пахлава и гогалы из этой муки будут идеальными!
3. Приобретая муку высшего сорта марки DoyMak, вы можете получить подарок!
Список супермаркетов, где проходит данная акция:
1. Станция метро Нефтчиляр. Супермаркет «Araz», Низаминский район, ул. Шарифли 25.
2. Город Хырдалан. Супермаркет «Araz», ул. Мехти Гусейнзаде.
3. Станция метро 20 января. Супермаркет «Araz», Насиминский район, Тбилисский проспект, Алатава 2.
4. Сарай, Супермаркет «Araz», Абшеронский район.
5. Город Сумгайыт, Супермаркет «Araz», 9 микрорайон, ул. Узеира Гаджибекова 23.
6. Сабунчу, Супермаркет «Araz», ул. А. Маммедалиева, 18A (Недалеко от Сабунчинской больницы).
7. Гюняшли. «Günəşli Superstore», проспект Бабека (недалеко от памятника «Qartal»).
8. Бинагадинский район, Супермаркет «Favorit», 9 микрорайон, ул. Мир Джалала 59/K.
9. Супермаркет «Araz» (Glass Plaza), Ясамальский район, Проспект Гусейна Джавида 17 A.
10. Супермаркет «Favorit», Ясамальский район, ул. А. Хагвердиева, 574.
Присоединяйтесь к нашей акции! Пусть Новруз 2020 принесет в ваш дом здоровье, счастье, красоту, веселый смех и подарки от DoyMak!