Синоптики пообещали дожди и ветер
В среду, 18 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются осадки. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью в Баку и на Апшероне температура воздуха составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 772 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Апшероне ожидается временами усиливающийся северный ветер, это скажется благоприятно на метеочувствительных людях.
В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных районах возможен снег. Осадки местами интенсивные. Скорость западного ветра временами усилится. Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью будет 5-10 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.