Аликрам Гумбатов поддержал Мубариза Мансимова

Лидер талышских сепаратистов Аликрам Гумбатов выступил в поддержку арестованного в Турции бизнесмена Мубариза Мансимова. Об этом говорится в обращении Аликрама Гумбатова, распространенном в соцсетях.

Напомним, что накануне следователи управления по борьбе с экономическими преступлениями полиции Стамбула арестовали Мубариза Мансимова в собственном доме. В отношении бизнесмена выдвинуты обвинения в связях с руководителями террористической организации FETÖ, а также формировании стамбульской ячейки организации.

Алиикрам Гумбатов – лидер талышских сепаратистов, который в 1993 году объявил себя лидером самопровозглашенной "Талыш-Муганской Республики". В последние годы Аликрам Гумбатов часто выступает с конференциями в Армении и оккупированном Нагорном Карабахе, где поддерживает сепаратистов и призывает азербайджанцев не воевать с Арменией. Он также неоднократно высказывался против азербайджанской государственности.