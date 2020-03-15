Эйнулла Фатуллаев 13:27

В наш дом постучалась беда. Конечно же, в современном глобальном и унифицированном, но многообразном мире, объединенном бесконечным процессом политико-экономической и религиозно-культурной интеграции, ценность единого духовного дома – основополагающая социологическая категория. Человечество достигло понимания и осознания своей исторически сложившейся неразрывной общности. Сверхчеловек построил сверхмир. И тенденция отчужденности государства, попытка обособленного самосуществования - вызов, если не угроза устоям миропорядка, который сегодня разрушается на наших глазах. Все летит в тартарары. Визовые и экономические интеграционные зоны, условные и прозрачные границы, геополитические коалиции и геоэкономические артерии. Словом, за считанные дни нивелируются все завоевания эпохи Европейского объединения угля и стали. Рушатся целые союзы и интеграции. Вирус рукокрылой летучей мыши, символизирующей мрак на Земле, мутировал в нависший над людьми образ смертельной опасности. За очень короткое время могущественный сверхмир, украшенный всесокрушающими декорациями цивилизации, словно превратился в опустевший, жалкий феодальный двор, напуганный яростью наступающей безжалостной бубонной чумы средневековья.

Сверхмир оказался шатким, зыбким, хрупким и неготовым к борьбе с непонятым природным явлением. Ведь сверхчеловек ушел от природы, отрекся от своей естественной среды. Впервые человек отступил. И проснулся какой-то генетический код страха, присущий скорее дофеодальному человеку. Страх перед неизведанным, непонятым, спорадическим явлением. Боязнь потери иллюзии вечности и сверхмогущества. Никогда в истории человек так не боялся смерти. Возможно, потому, что раньше он не пользовался такими благами, как в обществе сверхпотребления. За несколько недель вирус, вызывающий инфекцию дыхательных путей, зародившийся в далекой провинции Хубэй в Поднебесной, обратил в бегство все человечество, в миг похоронившее пронесенную через века идею единого глобального дома.

А ведь когда-то, много веков назад, люди не заподозрили в бушевавшей в степях цитадели бессмертного Кубла-хана в Ханбалыке (современном Пекине) бубонной чуме угрозу жизни для сотен тысяч людей. Эхо смерти прокатилось по городам Европы горазда позже, спустя десятилетия. Мир был другим, разделенным и обособленным. А ведь тогда в созвучном с нынешним Хубэем Хебэе погибло почти 90 процентов населения. Но люди с упоительным чувством победы выстояли, не сломались. Каким же убогим и жалким предстает нынешнее полотно современного мира, наполненное мрачными цветами?! Панический страх перед вирусом, похожим на грипп, который в разгар эпидемии уже успели победить свыше ста тысяч людей на многомиллиардной планете… * * * Мы как-то неожиданно проснулись в совершенно ином разобщенном, разрозненном и обособленном мире. Впервые за свою короткую историю третья Республика Азербайджан столкнулась с новой, доселе неведанной угрозой странной инфекции, принявшей характер пандемии и обусловившей мобилизацию всех государственных и общественных институтов. Совершенно неожиданно нам, как и большинству других народов земли, было приказано, словно в китайской поговорке, – искать черную кошку в темной комнате. И никто не знает – есть ли на самом деле эта кошка в этой комнате?! Странная уханьская болезнь, миновав гавань южно-азиатских тигров и миллиардной Индии, обнаружилась совершенно неожиданно аккурат у наших границ, в самом конце древнего Шелкового пути – в соседнем Иране. Непостижимым образом этот же гриппобразный вирус пустился галопом по Европе, превратив беспечную и ничего неподозревающую заблудшую Италию в страну-мираж, безлюдную пустыню, мрачное безжизненное пространство, беспросветногсть мертвых городов.

Немыслимо, но избирательная география гуляющего ветра эпидемии вызывала недоумение, особенно в свете запутанных оценок умудренных жизнью людей: кто-то видел в этом силу биологического оружия, кто-то сокрушался бездумной выходкой продавцов на Уханьском рынке морепродуктов, кто-то навеивал параллели с перманентными вспышками идентичных коронаидальных вирусов в прошлом – будь то птичий грипп либо эпидемия оного же свиного. И, естественно, мы терялись в загадках и догадках о природе возникновения этой напасти и ее не мнимых, а реальных угрозах. И осознав угрожающий характер и опасность уханьской болезни, вставшей у наших границ, Азербайджан привел в действие свою административную и мобилизационную систему. Повторюсь, с таким испытанием юная республика столкнулась впервые. Правительство сразу же ограничило режим на границе с Ираном. Однако убедившись, что этой меры недостаточно, приняло беспрецедентное решение о закрытии государственной границы. Коронавирус – не бубонная чума, напасть не уносит жизнь миллионов, но впервые после проклятой испанки, сто лет назад погубившей треть людей планеты, в эпоху сверхмедицины, человечество, победившее в прошлом веке микробы и бактерии, столкнулось с легко передающимся вирусом, который угрожает иммунной системе человека. Правительство Азербайджана и сам президент Ильхам Алиев определили наивысшую ценность и духовный ориентир – человеческий капитал. Здоровье и благо нации – во главе угла и превыше всего. Впервые именно в Азербайджане были отменены занятия в школах и вузах, массовые мероприятия. Спустя несколько дней деятельность учебных заведений приостановили правительства и других стран. В кратчайшие сроки по инициативе Ильхама Алиева был создан оперативный правительственный штаб по борьбе с коронавирусом. Во главе штаба встал сам премьер-министр. И новый орган в ежедневном напряженном режиме бросил все силы на борьбу со злом.

В Баку и в разных частях страны появились «белые человечки», кареты Скорой помощи, бригады врачей, которые прибывали по первому вызову людей, заподозривших у себя проявление страшной болезни. Открыли специальные карантины для подозреваемых в поражении коронавирусом. Наличие вируса стали устанавливать с помощью экспериментального метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) – методологии молекулярной биологии, позволяющей устанавливать болезнь на уровне ДНК. Все лабораторные исследования проводились и проводятся бесплатно. В Азербайджане действует уникальная лаборатория - Республиканская противочумная станция Минздрава Азербайджана, которая по своему оснащению, кадровому потенциалу, лабораторным возможностям опережает многие такие учреждения в других странах, в том числе лабораторию Лугара в Грузии. Эта станция работает по 50 опасным инфекциям. На базе ее лабораторий проводятся научные исследования и осуществляется подготовка специалистов. Пациенты различных клиник обращаются в Республиканскую противочумную станцию, чтобы проверить свои образцы крови и тканей на наличие вирусов гепатита, кори, краснухи, кишечных и легочных инфекций и т.д. Иностранцы, проживающие в Азербайджане, доверяют результатам анализов именно этой станции. Ни в одной стране мира, включая европейские, этот метод анализа не проводился за счет государства! За считанные дни по всей стране была проведена системная работа по дезинфекции… Азербайджанское правительство заботилось о каждом гражданине и человеке. Азербайджан в отличие от многих европейских стран избрал методологию эффективного сопротивления эпидемии. Если в Британии либо Италии власти бросали умирать безнадежных стариков, спасая тех, кто еще мог выжить, то в Азербайджане боролись и борются за жизнь каждого. Потеряв надежду, люди заходили в лазареты, и врачи до последнего бились за их жизнь. Сколько спасенных жизней! Жизнь, жизнь, жизнь… И сколь цинично поникшие лидеры западных правительств выступали с безысходным напутствием: «Многие из вас потеряют родных и близких!» В то время как азербайджанский президент с достоинством заявлял, что будет бороться за жизнь и здоровье каждого азербайджанца. Ильхам Алиев не привык отступать. Лидер, рожденный для борьбы во имя больших и даже малых побед. Но разве спасенная жизнь хотя бы одного человека – есть маленькая победа?!

Коронарежим или коронапорядок, история еще даст название и оценку этой судьбоносной в истории человечества вехе, нарушил весь уклад нашего жизнепорядка и миропорядка. Остановились поезда, приземлились самолеты, замолкли заводы, газеты, пароходы… Впервые за 30 лет своей суверенной истории Азербайджан, как и многие другие государства, был вынужден закрыть свои границы на замок. И это во времена свирепствующего мирового энергетического кризиса, настигшего не одни нефтяные страны, но и сверхдержавы, задающие тон мировой политики. Более чем в два раза обесценилась нефть. На наших глазах произошел беспрецедентный крах мировых бирж. Вокруг трещат по швам экономики крупных стран. В пух и прах обращаются национальные валюты России, Грузии, Казахстана, Турции… Об Армении история умалчивает, ибо до сих пор ни одному правительству этой многострадальной страны так и не удалось построить самодостаточную экономику. И в этом круговороте испытаний и невзгод энергетическая страна Азербайджан не только демонстрирует прочность своей экономической системы, незыблемость политической стабильности, но и жизнестойкость национальной валюты. Парадоксально, но на фоне опустевших продовольственных полок в Париже, Лондоне и Женеве, сметенных объятыми паническим страхом европейцами, изобилие в бакинских сетевых маркетах красноречиво свидетельствует о правильно выверенной, успешной экономической политике правительства И.Алиева.

Азербайджан готов к любому варианту и сценарию развития кризисной ситуации. Однако уверенному в себе, хладнокровному, мудрому лидеру нации И.Алиеву должны оказать поддержку ответственные социальные институты, общественность всей страны. Да, борьба с вездесущей уханьской напастью не прекращается. Однако без гражданского самосознания и понимания реальной опасности, угрожающей благосостоянию и здоровью всей нации, призрак-недуг не одолеть. Государство и президент сделали все, чтобы остановить страшный недуг у наших рубежей. Теперь слово и дело за обществом. Ведь от жертв бубонной чумы нас отделяет целая эпоха просвещения и ренессанса. Эпидемию можно победить лишь в случае индивидуального сопротивления каждого, но при гражданской консолидации всех. Общество на примере трагической итальянской драмы – иррационального, легкомысленного, беспечного, почти языческого отношения к собственной жизни, должно осознать всю гибельность ветреного и безрассудного отношения к своей будущей судьбе. В конце концов личная гигиена, правила безопасности при пандемии и воля к жизни, жажда, если хотите, жизни – это вечные и непреклонные ценности социальной культуры... Увы, деклассированные подпольные кружки и маргинальная сетевая гопота, скученная в рядах старообрядного Нацсовета, скрупулезно, под увеличительным стеклом рассматривает каждое действие правительства в борьбе с бедой, явившейся из Поднебесной. Политический быдлокласс с упоением встретил и первый цинковый гроб – жертву злополучной эпидемии. Вот с таким же умилением гопники Керимли встречают гробы с карабахского фронта - не каждый же день появляется информационный повод для нападок на власть. А с каким злорадством эти политические огрызки встретили весть о падении цен на нефть. Керимли и иже с ним ликовали, злорадствовали, пустились в дикий смертельный танец, предвещая своей стране скорую погибель. Это же как надо презирать собственную страну, свой народ, выражая свою сокровенную мечту – наконец, насладиться вожделенной грезой – увидеть страну в руинах и нищете.

И вот эта квазиобломовщина, эти неряшливые сетевые диванные герои превратили всемирную борьбу с пандемией в вопрос исключительно азербайджанской политической риторики. Зарубежное крыло оппозиции и порочный мерзопакостный круг диванных героев устремили все свои помыслы и силы во имя одного цели – создание панической атмосферы в обществе. Керимли и Фронт ведут целенаправленную работу на создание хаоса в стране, подрывая устои режима политической стабильности. И меня, очень сильно удивляет толерантность наших правоохранительных органов. Как же так? Все ведущие мировые лидеры, Трамп, Макрон, Меркель призывают свои народы принять правила и законы военного времени. Макрон так открыто и сказал: «Франция в состоянии войны!». К сожалению, война не обошла стороной и Азербайджан. И в охваченной войной республике Азербайджан образовалась хорошо эшелонированная пятая колонна, которая пытается предательски воспользоваться естественным природным бедствием, наступая на благополучие общества и стабильность государственных институтов. Исподтишка, коварно, изменнически. Бессовестные бесы потеряли последние остатки совести. История научила многому, и не приходится сомневаться, что человечество с честью выйдет и из этого испытания, однако весь вопрос в ином - какую цену придется заплатить тем, кто жаждет воспользоваться трагедией в качестве орудия политической борьбы?! Как и тем, кто сейчас пытается разворошить ящик Пандоры. Во многих странах, столкнувшихся, как и мы, с этим бедствием, правительства вводят строгие законы и правила в отношении тех, кто провоцирует ситуацию, безрассудно идет против течения, глупо отрицая проблему. Если люди не наученные социальной и политической культуре не воспринимают благих призывов и убеждений, значит отвергнутые законом должны понести наказание. В Китае нарушителей коронарежима ожидает жесткая кара – 10 лет тюрьмы либо казнь. В Италии – 3 месяца тюрьмы. В Южной Корее – 1 год лишения свободы, а в Сингапуре – 6 месяцев ареста. В Израиле определили довольно суровое наказание – 7 лет строго режима, а в Узбекистане – 9 лет острога… Франция и Италия вводят жесткие меры, запретив появление людей на улицах без надобности и уважительных причин. Видимо, и Азербайджану необходимо начать применять требования своего уголовного наказания в отношении тех, кто нарушает и провоцирует других нарушать правила и законы особого времени. Не так ли трудно понять, что коварная болезнь переходит путем общения?! Как выжить? – вопрошают десятки тысяч в виртуальном мире. Перестаньте общаться. Запритесь дома. Строго соблюдайте принципы гигиены. И начните жить по законам военного времени…