По данным издания, карантин может начать действовать в столице уже с 20 марта в случае роста заболевших. При этом не отмечается, о каком числе идет речь.

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время в Москве 53 случая инфицирования COVID-19.

Предполагается, что сотрудников предприятий, чья деятельность не связана с жизнеобеспечением города, переведут на работу из дома.

Власти также обсуждают вариант ограничения работы торговых центров, баров, кафе и ресторанов. Кроме того, рассматриваются меры по ограничению пассажирских потоков, в том числе может быть ограничен въезд в город.

Если заболевших будет чрезвычайно много, закроют общественный транспорт, в том числе метро.