Минобразования о приостановке учебы до 31 мая

Министерство образования Азербайджана прокомментировало распространенную в соцсетях информацию о приостановке учебного процесса в учебных заведениях страны.

Как сообщает Trend, заведующий сектором по связям с общественностью Минобразования Джасарет Валехов назвал данную информацию безосновательной и ложной, посоветовав доверять лишь заявлениям официальных источников и не придавать значения недостоверной информации.

«В случае новой информации об изменениях в учебном процессе общественность будет официально проинформирована об этом», - добавил представитель Минобразования.

В соцсетях с использованием логотипа Минобразования распространилась ложная информация о том, что каникулы в общеобразовательных учреждениях будут продолжены до 31 мая, все академические задолженности студентов будут отменены, и что их освободят от экзаменов.