В Армении 12 новых случаев заражения коронавирусом

В Армении зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране уже достигло 64 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава страны Алина Никогосян.

"В результате проведения тестов подтверждено еще 12 случаев, из них 6 связаны с "эчмиадзинским случаем". Остальные 6 - с предприятием, они изначально были изолированы", - приводит слова Никогосян Sputnik Армения.

16 марта в Армении был введен режим чрезвычайного положения, который предусматривает ряд запретов и ограничений, связанных с въездом и выездом из страны, работой общественных учреждений, проведением массовых мероприятий.