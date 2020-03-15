Милли Меджлис принял закон о запрете на распространение определенной информации

В Азербайджане внесены изменения в закон "Об информации, информировании и защите информации". Как сообщает Trend, связанный с этим вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменениям, владелец информационного ресурса в интернете и его домена не должен допускать распространения на нем определенной информации.

В частности, не должна размещаться информация, которая наносит ущерб жизни и здоровью людей, приводит к значительной порче их имущества, массовому нарушению общественной безопасности, деятельности жизненно важных объектов в сфере финансов, транспорта, связи, промышленности, энергетики и социально-инфраструктурных объектов, а также приводящая к другим общественно опасным последствиям.

Изменения были вынесены на голосование после обсуждения и приняты большинством голосов.