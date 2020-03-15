В Ираке нашли нового кандидата в премьер-министры

Президент Ирака Бархам Салех уполномочил депутата Аднана аз-Зорфи сформировать новое правительство страны, сообщает иракский телеканал Al Sumaria.

Согласно информации, глава иракского государства «официально уполномочил депутата парламента Аднана аз-Зорфи сформировать новый кабинет министров Ирака», передает ТАСС.

1 февраля Салех утвердил кандидатуру бывшего министра коммуникаций Мухаммеда Тауфика Алауи на пост премьера и поручил ему сформировать правительство. Спустя месяц он отказался от предложенной должности после нескольких неудачных попыток получить одобрение парламента на новый состав кабинета министров.

64-летний Аднан аз-Зорфи — депутат парламента от третьей по числу депутатов в парламенте партии «Наср» под руководством экс-премьера Хейдара аль-Абади. Он также неоднократно занимал пост губернатора провинции Наджаф на юге Ирака, пишет Коммерсант. До последнего времени обязанности главы кабинета исполнял предыдущий премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди, подавший в отставку еще в конце ноября прошлого года.