Министерство образования обратилось к учащимся и их родителям

В связи с приостановкой учебного процесса в общеобразовательных учреждениях Министерство образования напоминает об учебных ресурсах для обучения в онлайн-режиме:

«Время урока» - передача транслируется 5 дней в неделю на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş. Телеуроки охватывают программы всех классов. Также видео уроков можно посмотреть на канале Минобразования в Youtube или официальной странице в Facebook.

video.edu.az - на портале размещен 1651 видеоурок. Количество видеоуроков на портале увеличивается каждый месяц. Здесь также размещены видеоролики с 3D анимацией, уроки Khan Academy и видеоуроки с системой оценивания. Уроки подготовлены местными и иностранными преподавателями в соответствии с принципами национального курикулума.

www.e-derslik.edu.az - на портале размещено 256 электронных пособий (232 электронных учебника, 22 методических пособия и 2 материала для внеклассного чтения). Также на портале размещено 28 учебных материалов с использованием аудио и видео графики.