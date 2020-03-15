Представленные в музеях Азербайджана аудиогиды уже на мобильных телефонах

Оборудование для аудиогидов было приобретено у французской компании ORPHEO Group.

Впервые в музейной сфере Азербайджана в 2019 году Министерством культуры Азербайджанской Республики для организации высококачественных экскурсий в Национальном музее искусств Азербайджана, Азербайджанском национальном музее ковра и в Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике были приобретены аудиогиды на азербайджанском, русском, английском, французском и арабском языках.

Сегодня загрузить специально подготовленное Мобильное приложение для мобильных устройств можно на базе операционных систем «iOS» и «Android».

Оборудование представляется в 2 формах: Orpheo micro LX и Orpheo touch.

Оборудования «Orpheo» используются в таких известных музеях мира, как Французский музей Орсе, Версальский дворец, Музей метрополитена Токио и в других музейных учреждениях.

Тексты для оборудования Orpheo micro LX были переведены на 5 языков иностранными экспертами.

Музыка, которая сопровождает тексты аудиогидов, была представлена Музыкальным фондом Национального архивного учреждения Азербайджанской Республики. Тексты аудиогидов были разработаны для людей всех возрастных категорий.

Скачав мобильные приложения бесплатно, пользователь получает доступ к экспонатам, хранящимся в музеях Азербайджана. Данные представляются при помощи видеоматериалов и в графическом формате.

Приложения можно скачать, перейдя по следующим ссылкам:

https://apps.apple.com/az/app/gobustan-audioguide/id1501155875

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.orpheo.gobustan

https://apps.apple.com/az/app/azerbaijan-national-art-museum/id1488630218

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.orpheo.artmuseum