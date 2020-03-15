В Милли Меджлисе предложили ввести налоговые каникулы

В парламенте Азербайджана предлагают ввести льготы для предпринимателей, пострадавших от эпидемии коронавируса Сovid-19.

«Ряд сфер сильно пострадал от коронавируса. В первую очередь, это туризм. Я считаю, что необходимо провести детальный анализ и подготовить предложения для поддержки предпринимателей», - сказал председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на пленарном заседании парламента во вторник.

В свою очередь, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли предложил предоставить налоговые каникулы предпринимателям, пострадавшим от коронавируса.

В Азербайджане в настоящее время действуют временные ограничения на функционирование ресторанов, кафе, баров. Кроме этого, объекты туризма столкнулись с большим числом отказов от брони в связи с закрытием авиасообщения практически по всем направлениям.