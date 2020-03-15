ВОЗ советует при самолечении от коронавируса пить парацетамол

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса, а пить парацетамол. Об этом заявил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер, передает РИА Новости.

"Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности при COVID-19. Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения", - сказал Линдмайер, по словам которого, если ибупрофен выписан врачом и необходим по медицинским показателям, то его можно принимать.

По последним данным, в 134 странах, включая Китай, коронавирусом заразились 181 067 человека. Умерли примерно 4,02% из них - 7275.