Бывший премьер пожертвовал €10 миллионов на борьбу с коронавирусом

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пожертвовал €10 миллионов на поддержку деятельности медучреждений в северной области Ломбардия, которая стала очагом распространения нового коронавируса на Апеннинах. Об этом сообщает телеканал Sky TG24 со ссылкой на заявление партии "Вперед, Италия", лидером которой является политик.

"Сильвио Берлускони решил пожертвовать области Ломбардия сумму размером в €10 млн", - цитирует ТАСС документ.

Отмечается, что средства пойдут на поддержку деятельности отделений интенсивной терапии.

О пожертвованиях на исследования медучреждений ранее объявляли многочисленные компании, в том числе Armani, Bulgari, Dolce & Gabbana, а также некоторые итальянские банки. Сбор средств также организован в интернете.