Начиная с 00:00 19 марта, в Баку, Сумгаит и Апшеронский район не будут допускаться автомобили и их пассажиры, зарегистрированные в других городах и районах страны. Исключение составляют машины скорой помощи, аварийные службы, а также грузовые автомобили. Данный запрет действует до 29 марта. Об этом говорится в заявлении Оперативного штаба при Кабмине.

Запрещаются пассажироперевозки транспортными средствами, зарегистрированными в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе в другие города и районы, а также из других городов и районов в Баку, Сумгаит и Апшерон.

Транспортным средствам, зарегистрированным в Баку, Сумгаите и Апшероне, и их пассажирам разрешается свободно въезжать и выезжать из Баку.

Оперативный штаб призывает владельцев автомобилей и транспортных средств для перевозки пассажиров, зарегистрированных в Баку, Сумгаите и на Апшероне, воздерживаться от поездок и перевозок пассажиров за пределы населенных пунктов, в которых они зарегистрированы.

За исключением Сумгаита и Апшерона останавливается перевозка пассажиров на поездах со всех районов и городов Азербайджана в Баку, Сумгаит и Апшерон.

Объявляется перерыв на перевозку пассажиров в Баку из аэропортов страны.

В целях сохранения торговых связей, обеспечения потребностей в продовольствии и в товарах ежедневной надобности перевозки грузов на транспортных средствах остаются свободными.

К лицам, нарушающим специальный пропускной режим, будут применены меры правовой ответственности.