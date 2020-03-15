Число жертв коронавируса в Иране стремительно растет

Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 16 тысяч, за сутки скончались 135 человек, всего жертв 988, сообщил официальный представитель Минздрава Исламской Республики Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки по всей стране зафиксировано 1 178 новых случаев заражения коронавирусом, подтвержденных Министерством здравоохранения, с учетом этих данных число заражений достигло 16 169. К сожалению, за прошедшие 24 часа скончались 135 человек, всего же число жертв возросло до 988", - сообщил Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

По его словам, 5 389 человек выздоровели из общего числа зараженных.