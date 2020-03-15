Азербайджанские спортсменки: «Итальянцы, мысленно мы с вами!» видео
Гимнастки сборной Азербайджана записали видеообращение со словами поддержки своим коллегам из Италии и всему итальянскому народу.
«Ситуация в мире не самая благоприятная, - говорят спортсменки. - Мы все обеспокоены, но мы уверены, что преодолеем это благодаря нашему дружелюбию и внимательности друг к другу. В условиях глобальной пандемии хотим выразить слова поддержки итальянским гимнасткам и народу Италии. Мысленно мы с вами! Мы хотим пожелать вам здоровья и безопасности. Все будет хорошо! Один за всех и все за одного!»