Kontakt Home принял все меры предосторожности против коронавируса
Kontakt Home принял все необходимые меры с целью предотвращения опасности заражения коронавирусом (COVİD-19) и обеспечения безопасности здоровья своих клиентов и сотрудников, основываясь на рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров.
В связи с этим, непосредственно в сети магазинов и в административных зданиях, а также в партнерских сервисных центрах завершены все дезинфекционные работы против бактерий и вирусов. Дезинфекционные работы были проведены организацией, имеющей долголетний профиль в этой области и действующей по специальной лицензии. После профилактических мероприятий Kontakt Home был предоставлен соответствующий сертификат.
Хотим отметить, что дезинфекционные работы делают территорию безопасной на срок не менее 14 дней и данные мероприятия, будут проводиться постоянно, пока не устранится опасность распространения вируса.
Для профилактики вируса согласно указаниям Оперативного штаба, персонал магазина оказывает услуги в специальной защитной маске и перчатках, каждый день замеряется их температура, витрины и места наибольшего контакта с посетителями непрерывно очищают и обрабатывают. Также на входах в магазины и административные здания размещены спиртосодержащие антисептики.
В конце отметим, что в сложившей ситуации в деятельности сети никаких технических проблем или опозданий, влияющих на лояльность наших клиентов, не предусматриваются. В связи с возрастанием спроса на онлайн заказы, наш сайт www.kontakt.az продолжает работу в режиме 7/24.
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