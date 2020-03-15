Отменен и майский чемпионат Европы в Баку

Европейский союз гимнастики (UEG) принял решение отменить проведение четырех чемпионатов Европы по различным гимнастическим дисциплинам. Среди них и мужской чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который должен был пройти в Баку с 27 по 31 мая.

Также не состоятся чемпионаты Европы по спортивной гимнастике среди женщин (Париж, 30 апреля – 3 мая), по прыжкам на батуте и тамблингу (Гетеборг, 7-10 мая) и художественной гимнастике (Киев, 21-24 мая).

«Несмотря на то, что UEG и организаторы соревнований стремились провести мероприятия в назначенные даты и со строгими мерами предосторожности, постоянные проблемы, такие как ограничения на поездки, привели к тщательной переоценке наших мероприятий в первой половине 2020 года, - говорится в заявлении UEG, президентом которой является азербайджанец Фарид Гаибов. – Мы в поисках новых сроков для отмененных событий. Мы хотим перенести их на второе полугодие и будем работать вместе с местными организационными комитетами, чтобы найти новые даты. Более подробная информация об этом будет опубликована в конце апреля.

Поскольку многие из этих соревнований являются квалификационными к Олимпиаде, мы проинформировали Международную федерацию гимнастики (FIG)».

«Нашей главной заботой всегда является безопасность и благополучие гимнасток, их окружения, болельщиков и наших партнеров, - говорит Фарид Гаибов. - Учитывая нынешнюю ситуацию, мы считаем, что отсрочка этих важных событий является наилучшим вариантом».

Напомним, что ранее в Баку были отменены финалы Кубка мира по спортивной гимнастике (14-15 марта), а также апрельский Кубок мира по художественной гимнастике. Не состоится и чемпионат Европы по каратэ, который был намечен на 25-29 марта.