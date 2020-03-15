Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение перенести Евро-2020 на следующий год.

Турнир, четыре матча которого пройдут в Баку, должен был пройти с 12 июня по 12 июля этого года. Новые сроки чемпионата – с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Сегодня УЕФА организовал видеоконференцию с участием представителей 55 ассоциаций, в том числе и АФФА, правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro. По ее итогам было принято данное решение.