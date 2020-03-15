И Россия начала испытания вакцины против коронавируса

«Данные прототипы созданы. Мы уже сейчас приступаем к тестированию на лабораторных животных с целью оценки их эффективности и безопасности. По срокам — уже в июне мы планируем представить один-два варианта, которые покажут наилучшие результаты», — заявил заведующий лабораторией «Вектора» Ильназ Иматдинов.

По словам специалистов, несмотря на то, что вирус может изменяться и приобретать новые симптомы, усовершенствование вакцины не потребуется. Отмечается, что в ГНЦ «Вектор» под Новосибирском содержится одна из полнейших в мире коллекций вирусов.

Ранее заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов заявил, что вакцина от Covid-19 может появиться в России в течение полугода.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 182 тысяч человек, более 7 тысяч умерли. В России зафиксировано более 90 случаев заражения, большинство из них — у жителей Москвы. В связи с этим в столице были введены жесткие ограничительные меры, в частности, запрещены мероприятия численностью более 50 человек.