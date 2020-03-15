Китай празднует победу над коронавирусом наша корреспонденция
В Китае власти вчера объявили только об одном случае заражения коронавирусом в течение суток. Эта новость может свидетельствовать о том, что пандемия в этой стране укрощена и отступает.
Ухань — первый город-очаг болезни начинают покидать врачи и медсестры, присланные туда на борьбу с инфекцией, работавшие над лечением пациентов с Covid-19.
В некоторых регионах из больниц вышли почти все пациенты, вылечившиеся от вируса.
Всего в понедельник во всем континентальном Китае зафиксирован 21 случай заражения, 20 из них — обнаружены у людей, прилетевших в страну из-за границы. Об этом сообщила государственная комиссия здравоохранения. Тот самый, единичный случай обнаружен в Ухане, недавнем эпицентре распространения опасного вируса.
Во вторник министерство иностранных дел опубликовало рекомендации гражданам КНР избегать поездок в другие страны, наиболее задетые коронавирусом — в Европу, США, Иран, Южную Корею.
А два месяца назад такие рекомендации давали власти европейских стран и Соединенных Штатов, в которых вирус сегодня набирает силу.
Тем временем, власти Поднебесной усиливают контроль за прибывающими в Китай людьми.
Напомним, что населенный 11 миллионами жителей город Ухань и много окрестных городов провинции Хубэй в конце января были подвергнуты жесткому карантину и практически отрезаны от мира. А с 11 февраля жителям этих городов было запрещено покидать свои жилища. Всего коронавирусом в Китае за время эпидемии заразились более 80 тысяч человек, около 69 тысяч из них — вылечились, летальных исходов произошло в более, чем 3 тысячах 200 случаев.
По данным китайского издания Global Times, 3,5 тысячи человек медицинского персонала из 41 учреждения работали в Ухане на эпидемии коронавируса. Действовало 14 полевых госпиталей для пациентов, зараженных Covid-19. Сейчас большинство из них возвращаются в свои прежние места работы.
Китайские регионы, помимо провинции Хубэй, постепенно снижают уровень оценки эпидемиологичской угрозы. Например, в Кантоне, на юге страны все районы города, кроме одного вчера, объявлены зоной низкого риска. Это значит, что возвращаются к нормальному ритму фирмы, фабрики, рестораны, другие учреждения, но все же с соблюдением мер предосторожности. Уже в нескольких десятках китайских регионов и отдельных городах опустели больницы, еще недавно переполненные зараженными коронавирусом. Об этом сообщила комиссия здравоохранения.
Сейчас, по официальным данным, в Китае около 9 тысяч подтвержденных случаев заражения, из них свыше 2,8 тысячи болеющих тяжелой формой. За пределами провинции Хубэй в больницах остаются около 300 больных Covid-19.
Обнадеживающие вести приходят и из Южной Кореи, страны, в которой после Китая коронавирус вспыхнул очень мощно. Здесь в конце прошлой недели прозвучала новость, что впервые число выздоровевших превысило количество заболевших. Всего за время эпидемии в этой стране заболело более 8 тысяч человек, а 70 наиболее тяжело болевших умерло.
Пока Европа, США, многие другие страны мира переживают быстрый рост заболеваний, Азия может уже праздновать победу. Главное, чтобы не было повторной волны вируса.