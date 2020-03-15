Отдел международной политики 17:12

В Китае власти вчера объявили только об одном случае заражения коронавирусом в течение суток. Эта новость может свидетельствовать о том, что пандемия в этой стране укрощена и отступает. Ухань — первый город-очаг болезни начинают покидать врачи и медсестры, присланные туда на борьбу с инфекцией, работавшие над лечением пациентов с Covid-19. В некоторых регионах из больниц вышли почти все пациенты, вылечившиеся от вируса. Всего в понедельник во всем континентальном Китае зафиксирован 21 случай заражения, 20 из них — обнаружены у людей, прилетевших в страну из-за границы. Об этом сообщила государственная комиссия здравоохранения. Тот самый, единичный случай обнаружен в Ухане, недавнем эпицентре распространения опасного вируса.

Во вторник министерство иностранных дел опубликовало рекомендации гражданам КНР избегать поездок в другие страны, наиболее задетые коронавирусом — в Европу, США, Иран, Южную Корею. А два месяца назад такие рекомендации давали власти европейских стран и Соединенных Штатов, в которых вирус сегодня набирает силу. Тем временем, власти Поднебесной усиливают контроль за прибывающими в Китай людьми. Напомним, что населенный 11 миллионами жителей город Ухань и много окрестных городов провинции Хубэй в конце января были подвергнуты жесткому карантину и практически отрезаны от мира. А с 11 февраля жителям этих городов было запрещено покидать свои жилища. Всего коронавирусом в Китае за время эпидемии заразились более 80 тысяч человек, около 69 тысяч из них — вылечились, летальных исходов произошло в более, чем 3 тысячах 200 случаев. По данным китайского издания Global Times, 3,5 тысячи человек медицинского персонала из 41 учреждения работали в Ухане на эпидемии коронавируса. Действовало 14 полевых госпиталей для пациентов, зараженных Covid-19. Сейчас большинство из них возвращаются в свои прежние места работы.