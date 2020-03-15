Azercell поздравляет с последним предпраздничным вторником!

По традиции праздника Новруз, каждый вторник олицетворяет пробуждение одного из 4 элементов природы: Воды, Огня, Ветра и Земли. В последний вторник накануне праздника Новруз, Azercell порадует своих абонентов новым предложением.

17 марта, в канун среды, посвященной элементу Земли, абоненты тарифа “GəncOl 9” получат 33% скидку на мобильный интернет с возможностью приобрести интернет-пакет объемом в 6GB всего за 6АЗН. Для того чтобы подключиться, абонентам достаточно послать “G9” на короткий номер 7575 или активировать скидку в мобильном приложении “Мой кабинет”.

Напомним, что начиная с 25 февраля Azercell проводит специальные скидочные кампании каждый вторник и предоставляет возможность воспользоваться скидкой при подключении к различным тарифам и интернет-пакетам. На предыдущих неделях, мобильный оператор уже предлагал 20% скидку на пакет “Sərbəst 15”, 50% на пакет “Limitsiz Gecə” и 20% скидку при подключении к интернет-пакету “Aylıq 30 GB”.

Azercell желает радости и достатка вашему дому не только в праздничные дни, но и круглый год!