Культурная столица России осталась без музеев и театров

В Петербурге закрываются федеральные музеи, театры, филармонии, цирки и прочие организации исполнительских искусств. В этот перечень входят Эрмитаж, Русский музей, заповедники «Петергоф», «Царское село», Большой драматический, Александринский, Мариинский и Малый драматический театры. Информация об этом появилась на сайте министерства культуры РФ в виде добавлений к приказу «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Министерство рекомендует исполнительным органам города, ответственным за сферу культуры, принять те же меры.

Еще 15 марта Мариинский театр сообщал о том, что продолжает работу в штатном режиме, но предупреждал об изменениях в репертуаре. На тот момент в Петербурге уже были отменены мероприятия с участием более тысячи человек. Вместимость зала в Мариинке-1 составляет 1110 посадочных мест, а в Мариинке-2 — 2000.

До сегодняшнего дня в Эрмитаже также заявляли, что не планируют закрываться, но проводить крупные культурно-массовые мероприятия тоже не будут. В то же время музей увеличил количество виртуальных экскурсий, а в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» отменили все мероприятия, но начали показывать в соцсетях музея по одному новому открытому хранению из РХЦ.