Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 18:52

Известная французская поговорка cherchez la femme—«ищите женщину» в условиях американской предвыборной кампании приобрела особый смысл. На своих воскресных дебатах оба участника - Джо Байден и Берни Сандерс признались, что в случае победы за номинацию от Демократической партии они выберут в свои напарники (или теперь уже в напарницы) дам. И его избранница, если кандидат победит на ноябрьских выборах, станет вице-президентом страны.

Женщина - символ спокойствия и комфорта, наверное, поэтому эти признания обоих кандидатов были на ура встречены публикой в условиях, когда Америка переживает хаос, вызванный стремительным наступлением пандемии коронавируса. Как пишет столичная The Washington Post, «трудно придумать худшую деятельность в условиях пандемии, чем президентская кампания». В самом деле, борьба с вирусом предполагает то, что здесь называют «социальным дистанцированием», в то время как выборы диктуют обратное - постоянные социальные контакты. На праймериз демократов начались неподходящие дня кандидатов перебои. Власти штатов Луизиана и Джорджии из-за большого числа зараженных вирусом местных жителей перенесли праймериз с апреля на май и июнь. Правда, сегодня во вторник - 17 марта голосование пройдет, как и планировалось в четырех важных штатах—Аризоне, Флориде, Иллинойсе и Огайо. Как повлияет пандемия коронавируса на ход избирательной кампании пока не может предсказать никто. Кандидаты отменили ралли и отправили членов своих команд по домам - управлять процессом дистанционно. Помощникам запрещено ходить по домам избирателей, рекомендовано не пожимать руки со сторонниками кандидатов, а самим кандидатам - ни в коем случае не целовать детей. Последние дебаты между Байденом и Сандерсом были перенесены из города Феникс в столицу страны, в студию CNN и впервые за много лет прошли без участия публики - кандидаты были лишь на телеэкранах. И, разумеется, большую часть дебатов оба посвятили борьбе с коронавирусом. Часто меры безопасности предлагались одни и те же, хотя Байден намерен в случае, если кризис обострится вывести военных на улицы. Сандерс же считает, что полицейских будет достаточно.

Так кто же из femme призван разрядить чрезвычайно напряженную обстановку в стране? Что касается Сандерса, то его задача осложняется тем, что он не может найти себе «подругу» с такими же левыми взглядами как у него самого, а с представительницей центра он не найдет общий язык. У Байдена ситуация намного проще. Американские СМИ уже составили для него шорт лист, как в голивудском «Оскаре». Там три имени. На первом месте стоит известная Камала Харрис, сенатор от Калифорнии. которая также фигурировала в числе кандидатов в президенты. На первом этапе она привлекла внимание публики своими эмоционально заряженными речами, но потом сошла с дистанции. Как бы то ни было, считается, что у Харрис есть большой опыт - до своего избрания в сенат она была генеральным прокурором штата. В январе Байден сказал, что Камала Харрис «абсолютно подготовлена к тому, чтобы в случае необходимости стать президентом». Избрав ее, позиции Байдена среди темнокожего населения Америки и без того прочные, лишь усилятся.