Ищите женщину в условиях кризиса пишут наши авторы
Известная французская поговорка cherchez la femme—«ищите женщину» в условиях американской предвыборной кампании приобрела особый смысл. На своих воскресных дебатах оба участника - Джо Байден и Берни Сандерс признались, что в случае победы за номинацию от Демократической партии они выберут в свои напарники (или теперь уже в напарницы) дам. И его избранница, если кандидат победит на ноябрьских выборах, станет вице-президентом страны.
Женщина - символ спокойствия и комфорта, наверное, поэтому эти признания обоих кандидатов были на ура встречены публикой в условиях, когда Америка переживает хаос, вызванный стремительным наступлением пандемии коронавируса.
Как пишет столичная The Washington Post, «трудно придумать худшую деятельность в условиях пандемии, чем президентская кампания». В самом деле, борьба с вирусом предполагает то, что здесь называют «социальным дистанцированием», в то время как выборы диктуют обратное - постоянные социальные контакты.
На праймериз демократов начались неподходящие дня кандидатов перебои. Власти штатов Луизиана и Джорджии из-за большого числа зараженных вирусом местных жителей перенесли праймериз с апреля на май и июнь. Правда, сегодня во вторник - 17 марта голосование пройдет, как и планировалось в четырех важных штатах—Аризоне, Флориде, Иллинойсе и Огайо.
Как повлияет пандемия коронавируса на ход избирательной кампании пока не может предсказать никто. Кандидаты отменили ралли и отправили членов своих команд по домам - управлять процессом дистанционно. Помощникам запрещено ходить по домам избирателей, рекомендовано не пожимать руки со сторонниками кандидатов, а самим кандидатам - ни в коем случае не целовать детей. Последние дебаты между Байденом и Сандерсом были перенесены из города Феникс в столицу страны, в студию CNN и впервые за много лет прошли без участия публики - кандидаты были лишь на телеэкранах. И, разумеется, большую часть дебатов оба посвятили борьбе с коронавирусом. Часто меры безопасности предлагались одни и те же, хотя Байден намерен в случае, если кризис обострится вывести военных на улицы. Сандерс же считает, что полицейских будет достаточно.
Так кто же из femme призван разрядить чрезвычайно напряженную обстановку в стране? Что касается Сандерса, то его задача осложняется тем, что он не может найти себе «подругу» с такими же левыми взглядами как у него самого, а с представительницей центра он не найдет общий язык.
У Байдена ситуация намного проще. Американские СМИ уже составили для него шорт лист, как в голивудском «Оскаре». Там три имени. На первом месте стоит известная Камала Харрис, сенатор от Калифорнии. которая также фигурировала в числе кандидатов в президенты. На первом этапе она привлекла внимание публики своими эмоционально заряженными речами, но потом сошла с дистанции. Как бы то ни было, считается, что у Харрис есть большой опыт - до своего избрания в сенат она была генеральным прокурором штата. В январе Байден сказал, что Камала Харрис «абсолютно подготовлена к тому, чтобы в случае необходимости стать президентом». Избрав ее, позиции Байдена среди темнокожего населения Америки и без того прочные, лишь усилятся.
На втором месте также участница праймериз, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, которая подкупила многих избирателей своими логическими доводами на дебатах и мягкой улыбкой.
В списке также Элизабет Уоррен, которая в самом начале гонки была лидером, но потом растеряла свои очки частично из-за того, что на левом фланге партии ее забивал Сандерс. Однако теперь приглашение в команду может добавить Байдену уже для схватки с Трампом сотни тысяч голосов молодых людей с левыми взглядами.
Большинство из экспертов уже мало сомневаются в том, что демократы выберут именно Байдена, и он сразится с ноябре с Трампом, если, конечно, не подведет здоровье. Все-таки кандидату – 78 лет, а именно люди этого возраста больше всего подвержены коронавирусу. До сего времени ни Байден, ни Сандерс в отличие от Трампа не прошли тест на вирус. Как уже сообщалось взятые у президента пробы оказались отрицательными.
Победа на сегодняшних праймериз, 17 марта, у бывшего вице-президента уже в кармане. Самый большой приз его ожидает во Флориде, где его преимущество над Сандерсом исчисляется двузначной цифрой - 38 процентов. Впрочем, почти с таким же отрывом он опережает соперника и в трех других штатах.
Как пишет The New York Times, «Джо Байден стал наибольшим сюрпризом выборов 2020» - он смог не только в короткий срок резко оторваться от конкурентов, но и проводит в условиях кризиса организованную и эффективную кампанию.