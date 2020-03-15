Ильхам Алиев поручил премьер-министру: правительство поможет бизнесменам
По поручению президента Ильхама Алиева во вторник под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось совещание по экономическим вопросам, сообщает пресс-служба Кабмина.
На заседании обсуждалось негативное влияние коронавируса COVID-19 на экономику Азербайджана, а также меры по поддержке бизнес-структур.
По итогам обсуждений правительству поручено в течение одной недели подготовить пакет предложений по сведению к минимуму потерь бизнеса в связи с ограничительными мерами, действующими в сферах торговли, общепита и транспорта, а также по формам господдержки бизнеса.