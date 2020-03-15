Суд освободил заключенного, которого Совет Европы считал политзеком
Журналист Афган Мухтарлы отпущен на свободу, сообщает haqqin.az.
Сураханский районный суд принял решение о признании оставшегося срока наказания Афгана Мухтарлы условным и его освобождении.
Напомним, А.Мухтарлы обвинялся в незаконном пересечении государственной границы и контрабанде. Он был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая 2017 года в 22:40 на территории Балакенского района при незаконном пересечении азербайджанской границы. При задержании А.Мухтарлы оказал сопротивление сотрудникам Госпогранслужбы. При обыске у него была обнаружена крупная сумма денег.
Балакенский районный суд приговорил Афгана Мухтарлы к 6 годам лишения свободы. Совет Европы признал Афгана Мухтарлы политзаключенным.