Суд освободил заключенного, которого Совет Европы считал политзеком

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Журналист Афган Мухтарлы отпущен на свободу, сообщает haqqin.az.

Сураханский районный суд принял решение о признании оставшегося срока наказания Афгана Мухтарлы условным и его освобождении.

Напомним, А.Мухтарлы обвинялся в незаконном пересечении государственной границы и контрабанде. Он был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая 2017 года в 22:40 на территории Балакенского района при незаконном пересечении азербайджанской границы. При задержании А.Мухтарлы оказал сопротивление сотрудникам Госпогранслужбы. При обыске у него была обнаружена крупная сумма денег.

Балакенский районный суд приговорил Афгана Мухтарлы к 6 годам лишения свободы. Совет Европы признал Афгана Мухтарлы политзаключенным.

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