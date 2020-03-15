Умерла вдова Юрия Гагарина

Вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина - Валентина Гагарина скончалась во вторник на 85-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

"Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась", - сказали в пресс-службе.

Валентина Гагарина (в девичестве - Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. Окончила Оренбургское медицинское училище, работала в лаборатории Центра управления полетами. 27 октября 1957 года в Оренбурге вышла замуж за Юрия Гагарина. После гибели мужа не давала интервью, но участвовала в мероприятиях, посвященных первому космонавту планеты. В последние годы проживала в подмосковном Звездном городке.