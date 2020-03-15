Все польское правительство отправили на карантин

Все члены кабмина Польши работают в режиме карантина в связи с тем, что у министра окружающей среды Польши Михала Вося было диагностировано заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусом нового типа, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на главу канцелярии премьера Матеуша Моравецкого - Михала Дворчика.

По словам представителя польского правительства Петра Мюллера, после этого были приняты необходимые меры в соответствии с процедурами, "определенными главным санитарным инспектором".

16 марта у министров состоялось последнее - до перехода в режим изоляции - совместное заседание. После него они "были подвергнуты стандартным обследованиям, которые проходят все, кто имел контакт с зараженным", уточнил Мюллер. Все члены кабинета сдали анализы на коронавирус. Результаты станут известны до конца дня 17 марта.

Всего в Польше на данный момент SARS-CoV-2 инфицированы 205 человек, пять из них умерли.