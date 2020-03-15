Израильские врачи: часть людей даже не узнает, что были больны коронавирусом

По словам израильских специалистов, это заболевание в 84% случаев протекает легко: часть людей даже не узнает, что были больны. "Даже если вы заболели коронавирусом, это не конец света... Для 16% это более тяжелое заболевание, из них от 2 до 5%, возможно, будут нуждаться в аппарате ИВЛ (искусственная вентиляция легких). Проценты смерти не совсем такие, как мы слышали из провинции Хубэй в Китае. Цифры гораздо ниже", - цитирует их РИА Новости.

По словам директора крупнейшего клинического центра Израиля "Шиба-Тель-А-Шомер" профессора Афека Арнона, если смотреть с эпидемиологической точки зрения, эта болезнь гораздо легче, нежели предполагалось вначале.