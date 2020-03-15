Мировой экономике предрекли глобальную рецессию

"Первоначальные данные из Китая позволяют предположить, что экономике КНР нанесен более серьезный удар, чем предполагалось ранее, хотя уже есть предварительные сигналы стабилизации", - говорит главный экономист S&P Global Ratings Пол Грюнвальд.

Эксперты международного рейтингового агентства S&P Global Ratings прогнозируют глобальную рецессию в 2020 году, отмечая негативные последствия распространения коронавируса для мировой экономики . Об этом пишет Интерфакс.

"Европа и США идут по тому же пути: усиливающиеся ограничения личных контактов предвещают падение спроса, которое приведет к резкому сокращению экономической активности во втором квартале прежде, чем ситуация начнет улучшаться позднее в этом году", - отмечает эксперт.

В обзоре S&P говорится, что с момента публикации предыдущего прогноза (3 марта) темпы распространения коронавируса усилились, и негативные последствия для экономики стали видны более отчетливо. Статистические данные по экономике Китая за январь и февраль оказались гораздо более слабыми, чем ожидалось.

"Распространение COVID-19, которое Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией, кажется, стабилизируется в Азии. Однако растущие ограничения персональных контактов в Европе и США вызывают резкие колебания на рынках, поскольку стремление инвесторов уйти от рисков увеличивается, в то время как прогнозы для деловой активности, прибылей и кредитоспособности компаний резко ухудшаются", - говорится в обзоре.

Эксперты агентства учитывают стимулирующие меры, принятые ведущими мировыми центробанками, а также бюджетные стимулы. При этом они ожидают, что государства будут наращивать поддержку групп, наиболее серьезно пострадавших в результате пандемии.