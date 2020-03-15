Минфин США: Коронавирус для авиакомпаний хуже, чем теракт 11 сентября

Ситуация с коронавирусом для авиакомпаний хуже, чем после терактов 11 сентября 2001 года, который привел к затяжному кризису отрасли и банкротствам ряда компаний, сказал министр финансов США Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме.

"Думаю, для авиакомпаний это хуже, чем 11 сентября. Они почти остановились", - сказал Мнучин, отметив, что власти США нацелены на сохранение "необходимых" внутренних перевозок, хотя и рекомендуют гражданам пока что воздержаться от поездок.

"Мы хотим сохранить критически важные перевозки в стране", - сказал Мнучин.