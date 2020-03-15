Премьер Али Асадов о запрете на въезд в Баку

На заседании оперативного штаба, проведенном под председательством премьер-министра Али Асадова, была обсуждена ситуация в Азербайджане в связи с угрозой коронавируса, возможные сценарии ее развития, а также различные ситуационные меры.

Согласно информации, премьер-министр Али Асадов заявил на заседании, что граждане, вернувшиеся в Азербайджан из Турции, Италии, Венгрии и других стран, будут помещены на карантин. Также было подчеркнуто, что 18 марта в 00:00 будут временно приостановлены взаимные визиты граждан Азербайджана и РФ. Кроме того, для лиц, которые хотят вернуться в Азербайджан, будут организованы чартерные рейсы из любой страны.

На заседании оперативного штаба также было отмечено, что начиная с 00:00 19 марта в Баку, Сумгаит и Апшеронский район не будут допускаться автомобили и их пассажиры, зарегистрированные в других городах и районах страны. Исключение составят лишь машины скорой помощи, аварийные службы, а также грузовые автомобили.