Число больных коронавирусом в Азербайджане достигло 27 обновлено
В Азербайджане зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
Эти лица, помещенные в больницы особого режима, находятся под наблюдением врачей, чувствуют себя нормально, их здоровье оценивается как стабильное.
В настоящее время 27 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей в специализированных больницах.
Штаб призывает граждан соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете министров, принимая во внимание глобальную пандемию и широкое распространение вируса.