В Азербайджане зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Эти лица, помещенные в больницы особого режима, находятся под наблюдением врачей, чувствуют себя нормально, их здоровье оценивается как стабильное.

В настоящее время 27 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей в специализированных больницах.

Штаб призывает граждан соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете министров, принимая во внимание глобальную пандемию и широкое распространение вируса.