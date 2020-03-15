В Азербайджане с целью предотвращения возможной опасности, вызванной коронавирусной инфекцией, введены ограничения на посещение мечетей и мест поклонения, сообщает Report.

Согласно информации, решение в связи с этим было принято на заседании с участием полномочных представителей Совета казиев Управления мусульман Кавказа.

Было отмечено, что с учетом серьезной опасности, вызванной коронавирусом, и запрета массовых мероприятий в Азербайджане для предотвращения распространения инфекции на территории страны посещение мечетей и мест поклонения, а также совершение здесь религиозных обрядов временно запрещается. Верующих просят исполнять указанное решение.