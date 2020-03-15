Трамп надеется на скорую победу над коронавирусом

США быстро справятся с распространением коронавируса, выразил в этом уверенность президент США Дональд Трамп.

"Это пройдет. Наступит день, когда мы заявим, что все хорошо, мы победим, - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.. - Мы победим, причем быстрее, чем кто-либо думает", передает ТАСС.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом в США по состоянию на 17 марта увеличилось до 4 661, умерли по меньшей мере 85 человек.