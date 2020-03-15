В Совете Европы обеспокоились исламофобией в Германии

Отмечается, что авторы доклада обеспокоены наличием исламофобии и ростом ксенофобии в общественном дискурсе. В частности, эксперты отмечают растущее в Германии число правых экстремистов, "готовых к насилию".

В докладе говорится, что правоохранители недостаточно сотрудничают с гражданским обществом, чтобы выявить преступления на почве ненависти. Если же от подобных преступлений страдают соискатели убежища, их могут выслать из страны, прежде чем они дадут показания в суде. Подобную практику комиссия называет недопустимой.

Авторы исследования считают одной из мер борьбы с проявлениями расизма разъяснительную работу в учебных заведениях и правоохранительных органах. В частности, в учебные планы во всех федеральных землях следует внести курсы о правах человека и политике равенства в обращении с людьми, говорится в докладе.

Эксперты подготовили ряд рекомендаций для немецких властей, две из которых считают приоритетными. Так, в Германии следует создать понятную систему организаций, обеспечивающих пострадавшим от дискриминации эффективную поддержку, в том числе юридическую. Кроме того, в полиции следует провести исследование о проверках по расовому признаку, чтобы исключить подобную практику в настоящем и не допустить в дальнейшем, считают в Совете Европы.