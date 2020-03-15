В Армении резко выросло число заразившихся коронавирусом

В Армении зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, пишет Sputnik Армения.

Отметим, что ранее во вторник в Армении было выявлено 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Число больных коронавирусом в стране составляет уже 78.

Выявленные случаи связаны с инцидентом на предприятии в Ереване. Состояние всех инфицированных удовлетворительное, лишь в двух случаях зафиксирована пневмония.

По словам главы армянского Минздрава, в настоящее время изолировано порядка 600 человек, на карантин могут быть помещены еще несколько сот человек. Но в остальных случаях придется прибегать к самоизоляции.

По словам Торосяна, заболевание у многих протекает бессимптомно: нет ни температуры, ни других признаков.