Ученые назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Китайские ученые выяснили, что у людей со II группой крови больше шансов заразиться коронавирусной инфекцией по сравнению с обладателями других групп. Результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке medRxiv.

Ученые изучили анализы контрольной группы из 3694 человек, которые не заражены инфекцией, и обнаружили, что I группа крови была у 33,84%, II — 32,16%, III — 24,90%, IV — 9,10%, пишут Известия.

Затем специалисты проанализировали тесты 1,775 тыс. (из которых 206 уже умерли) зараженных пациентов в уханьской больнице Wuhan Jinyintan Hospital. Выяснилось, что пациентов со II группой крови было больше — 37,75%. С I группой были 25,80%, с III — 26,42%, с IV — 10,03%.

Такие же результаты показали исследования из другой больницы Уханя и больницы в Шэньчжэне.

Таким образом, люди со II группой крови чаще других встречаются среди инфицированных пациентов, поэтому для них заболевание опаснее, чем для остальных.